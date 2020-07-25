МВД сделало предупреждение зачинщикам межнациональных драк

Министерство внутренних дел России будет пресекать столкновения на межнациональной почве и привлекать зачинщиков и участников к уголовной ответственности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве выразили уверенность, что инициаторами посягательств на граждан, организации и их имущество являются отдельные лица, которые хотят пробудить у законопослушных иностранцев чувство ненависти.
«Убедительно предостерегаем от соучастия и сочувствия к подобным проявлениям», — обратились к иностранным гражданам в МВД.
В министерстве отметили, что беспорядки имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В беспорядках с 23 по 24 июля в столичном регионе участвовали десятки иностранцев. Более 30 из них задержаны. Нарушителей привлекли к ответственности за повреждение имущества и причинение телесных повреждений. Кроме того, им могут запретить въезд в Россию на 5 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве. По его версии, эти инциденты направлены на дестабилизацию ситуации в России.
Вчера между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка в кафе "Армянский дом" на юго-западе Москвы. Опубликована видеозапись с камер наблюдения.