Опубликовано видео драки в московском кафе «Армянский дом»

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25 июля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

полиция, Фото: Mos.ru

Вчера между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка в кафе "Армянский дом" на юго-западе Москвы. Опубликована видеозапись с камер наблюдения.

На кадрах видно, как в заведение врываются люди. Они сразу же начинают драку, некоторые из них используют стулья и дубинки.

По данным столичной полиции, в пятницу, 24 июля, на территории Москвы произошли конфликтные ситуации между армянами и азербайджанцами. Девять человек задержаны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве. По его версии, эти инциденты направлены на дестабилизацию ситуации в России.