Никол Пашинян сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в России

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25 июля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве. По его версии, эти инциденты направлены на дестабилизацию ситуации в России.

В раскачивании обстановки в РФ явно заинтересованы "третьи силы", поэтому армяне, проживающие в России, не должны поддаваться провокациям, подчеркнул Пашинян. Он назвал нападения на соотечественников "выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства", а также счел действия азербайджанцев попыткой сделать Россию "ареной этнических столкновений". Пашинян отметил, что у властей России есть все средства и возможности для недопущения провокаций.

Девять человек задержаны после столкновений армян и азербайджанцев в Москве.