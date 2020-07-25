Девять человек задержаны после столкновений армян и азербайджанцев в Москве

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25 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Полиция, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве сотрудники полиции оперативно задержали девять человек, выходцев из Армении и Азербайджана, по подозрению в совершении противоправных действий в связи со столкновениями в пятницу, 24 июля.

По данным столичной полиции, в пятницу, 24 июля, на территории г. Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. ТАСС уточняет, что произошли столкновения между армянами и азербайджанцами.

В результате одной из драк в Новой Москве мужчине причинены телесные повреждения. Также повреждено остекление магазина.

В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла.

По данным фактам в отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.

В полиции предупредили, что правоохранители будут незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности.

Драки между армянами и азербайджанцами начались в ночь на 24 июля. По данным телеканала «360», выходцы из Азербайджана останавливали автомобили с армянскими номерами и нападали на них. Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян рассказал, что нападениям подвергались также армяне-пешеходы. В Facebook Тоноян отмечал, что в оцеплении ОМОН и Росгвардии находились районы Марьино, Братиславский и Люблино.

Днем 24 июля произошло еще одно столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана у метро «Саларьево» в Новой Москве, там был разгромлен магазин, принадлежащий армянам.

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы обратился к соотечественникам. Ранее Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян сообщил о поступающх ему сообщениях о том, что представителям Армении стали запрещать торговать на одном из крупнейших рынков "Фуд Сити", который работает на 22-м км Калужского шоссе.