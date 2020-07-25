Посол Азербайджана назвал общую цель своих соотечественников

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25 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Полад Бюльбюль Оглы, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы обратился к соотечественникам с просьбой соблюдать российские законы и правила. Сообщение дипломата распространили СМИ в субботу, 25 июля.

«Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», - высказал он.

Бюльбюль-оглы отметил, что у их народа есть общая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды. Он призвал соотечественников быть вместе, чтобы дать «достойный отпор» провокациям, но в рамках «правового поля»: «Не опускаться на уровень уличных драк».

Ранее глава САР назвал три условия мирного существования армян в России.