В САР объяснили, чего хотят армяне от местных властей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

Фото: флаг Армении, Reisinger/globallookpress.com

Глава Союза армян России Ара Абрамян прокомментировал ситуацию с дискриминацией армян в Москве. По его словам, люди почувствовали безнаказанность, что спровоцировало массовые столкновения.

Абрамян отметил, что сейчас ситуацию взяли под контроль администрация президента, мэр Москвы Сергей Собянин и министр иностранных дел Сергей Лавров, который встречался с диаспорами. При этом он добавил, что такой агрессии со стороны людей не наблюдалось даже в разгар военного конфликта в 90-ых: «Нынешний конфликт создан искусственно». По его словам, они просят пресекать любые провокации и ограничение прав этнических армян, проживающих на территории РФ.

«Мы хотим три вещи. Стабилизации, во-первых. Во-вторых, разработать правовые механизмы, не допускающие повторения такой ситуации в будущем. Власти должны жестко реагировать на подобное. В-третьих, сейчас всех виновных надо наказать», - пояснил он.

САР объяснил молодежи и интеллигенции, что вопрос нужно решать спокойно, уточнил Абрамян. Однако он не понимает, почему Азербайджан не выступает с такими же заявлениями – о недопустимости агрессии.

Кому выгоден конфликт между Арменией и Азербайджаном