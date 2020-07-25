Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса
25 июля 2020, 10:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что они подали заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против новой коронавирусной инфекции.
«Центр имени Чумакова - единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру … поставки на международный рынок инактивированной цельновирионной вакцины для профилактики COVID-19, разработанной Центром имени Чумакова, будут возможны только после полного удовлетворения потребностей РФ в профилактических препаратах против COVID-19», - пояснил он.
Ранее «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний.
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