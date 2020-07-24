Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной

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24 июля 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: шприц, pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет бесплатной. Отмечается, что разработанные в России препараты показали свою эффективность на испытаниях.

«Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию ... Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что из-за увеличения объемов тестирования количество выявленных случаев COVID-19 растет. По его словам, ситуация в столице улучшается. Он надеется, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели.