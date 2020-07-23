Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве находится под контролем, карантин больше не введут
23 июля 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин 23 июля сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией находится под контролем, власти столицы не планируют вводить граничения в связи с COVID-19.
На сегодня в Москве выявлено новых зараженных 608 человек. Меньше, чем накануне на 30 пациентов. Выздоровели и выписаны из больницы 453 пациента. Скончались за сутки, по данным на вечер 22 июля, 14 человек.
Всего в столице зафиксирован 235 971 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,53% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Москве погибло уже 4 364 человека, летальность составляет 1,85%. Полностью вылечили от нового 173 392 человек, восстановление составляет 73,48%.
В Москве все еще положено носить маски и перчатки в общественном транспорте и в магазинах.
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