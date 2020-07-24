Россия сняла ограничения на въезд для иностранных граждан из ряда стран
24 июля 2020, 18:32[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения новой коронавирусной инфекции, снимаются для некоторых иностранных граждан.
«Для граждан трёх стран – Великобритании, Турции и Танзании – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Ранее сообщалось, что с 1 августа откроется международное авиасообщение из аэропортов Московского региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Кроме того, в АТОР назвали примерные цены на августовские туры в Турцию.
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