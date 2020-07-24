В АТОР назвали примерные цены бронирования туров в Турцию на август

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24 июля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Стамбул, pixabay.com

Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупные российские туристические операторы возобновили бронирование туров в Турцию. Отмечается, что с 1 августа откроется международное авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью … Купить тур на 7 ночей с размещением в отеле 4* можно за 56, 6 тыс. руб. На двоих. Система питания «все включено», - пояснил один из представителей турсферы.

Другой оператор рассказал, что размещением в отеле 4* с питанием по системе «все включено» в августе можно приобрести тур 76 300 рублей на неделю на семью с ребенком до 12 лет с авиаперелетом из Москвы и трансфером из аэропорта и обратно. При этом цена недельного тура на двоих составить от 51 до 60 тыс. руб.

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