Как туристы смогут вернуть деньги за отмененные брони в гостиницах из-за пандемии

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24 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: гостиница, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Речь идёт о туристах, которые частично или полностью оплатили размещение. Новые даты заезда будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Точные сроки переноса определят по соглашению сторон», - говорится в описании к постановлению.

При этом, ничего не придётся доплачивать, если текущая стоимость номера увеличилась, но с условием, что бронь была оплачена полностью. В ином случае придется внести оставшуюся сумму, исходя из первоначальной цены, пояснили в ведомстве.

«Турист вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года … Для инвалидов, безработных, людей старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев … Им переведут средства в течение трех месяцев с момента подачи заявления», - уточнили они.

Кроме того, гостиницы, которые откажутся перенести дату, обязаны выплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования, начислять которые будут ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.

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