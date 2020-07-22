Как получить денежную компенсацию за отдых в России

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22 июля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: пляж, pixabay.com

Ассоциация Туроператоров РФ (АТОР) разъяснила правила получения денежных средств за отдых в российских регионах. Отмечается, что программу планируют запустить в августе, официальный регламент пока не утвердили.

Предварительный список регионов, за посещение которых положена компенсация в летний сезон выглядит так: Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Однако популярные курорты примут участие в программе в осенне-зимний период, поскольку летом там проблем с туристами нет. В этот перечень вошли Алтайский край и Республика Алтай, Краснодарский край, Крым, Московский регион, Санкт-Петербург и др.

При этом для получения кешбэка нужно оплатить путевку онлайн картой "Мир" стоимостью не менее 25 тысяч рублей продолжительностью от пяти ночей, а тур или круиз приобрести на сайте туроператора. В ином случае получить компенсацию будет невозможно. Кроме того, в столичном регионе можно провести около двух ночей, а еще три в другом субъекте страны.

Правительство вернет туристам по 5-15 тысяч рублей.