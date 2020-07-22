Мишустин дал обещание вернуть туристам деньги за отдых в России

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22 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

туристы, фото: pixabay.com

Правительство вернет туристам по 5-15 тысяч рублей при отдыхе в ряде российских регионов. Для этого уже выделено 15 млрд рублей, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме со своим первым отчетом.

Мишустин отметил, что у туристической отрасли в настоящий момент не лучшие времена, и нужно не только оказать ей поддержку, но и обеспечить условия для динамичного развития.Премьер-министр напомнил, что туроператорам выделены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

Еще 15 миллиардов рублей пойдут на развитие внутреннего туризма. Ими частично компенсируют расходы людей, которые до конца 2020 года будут отдыхать в России. "Их список уже составлен Ростуризмом", - сообщил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год назвал главной целью кабинета министров улучшение качества жизни каждого человека в стране.