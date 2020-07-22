Михаилом Мишустиным озвучена главная цель правительства

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22 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год назвал главной целью кабинета министров улучшение качества жизни каждого человека в стране.

Мишустин напомнил, что новое правительство сформировалось в январе, после того как глава российского государства Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. Премьер отметил, что в первый раз выступает в нижней палате парламента с отчетом об итогах правительства.

Мишустин подчеркнул, что повышение качества жизни каждого человека в стране должно происходить "за счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент".