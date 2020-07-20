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В Госдуме считают, что предстоящий отчет Михаила Мишустина будет переломным

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме считают, что предстоящий отчет Михаила Мишустина будет переломным
Зал заседаний Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

Предстоящий отчет правительства в Госдуме будет проходить в другой политической реальности в свете поправок к Конституции об утверждении парламентом кабинета министров. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Отчет, по словам парламентария, «станет переломным, абсолютно новым».

«Хотя действующее правительство не проходило по новым поправкам через Госдуму, но эта атмосфера уже просматривается, взаимоотношения с правительством выстраиваются совсем по‑другому», – заявил Шхагошев, заметив, что ответственность за совместную работу кабмина и ГД «абсолютно другая».

По его словам, с одной стороны, теперь депутаты не смогут переложить вину за те или иные проблемы на правительство в ходе встреч с избирателями, так как сами будут голосовать за министров. С другой стороны, парламентарии смогут «поставить перед правительством любой вопрос, который идет от регионов, от избирателей».

Отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в ГД запланирован на 22 июля.

ДВа

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