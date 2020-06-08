Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме 22 июля

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8 июня 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Трибуна выступающего в ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Совет Думы принял решение заслушать ежегодный отчет правительства РФ 22 июля. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что отчет правительства должен быть ежегодным и проходить в весеннюю сессию. В этом году, в частности, 20 апреля, однако «в силу обстоятельств был перенесен на более поздний срок».

Володин отметил, что пленарное заседание в этот день начнется в 10 часов, отчет будет проходить примерно четыре часа.

«Вопросы председателю правительства депутаты подготовят, и мы их передадим до 1 июля», – сказал спикер Госдумы.

Ближайшим отчетом членов правительства, который состоится в Госдуме, станет выступление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Это произойдет в рамках «правительственного часа» на заседании 10 июня.

Володин отметил, что вопросы уже переданы в правительство, однако сейчас депутаты возвращаются после работы в регионах, и у них много вопросов от избирателей – речь идет о поддержке промышленности и регионов.