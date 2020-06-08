В Госдуме предложили установить почасовую оплату труда

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8 июня 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В ЛДПР предложили установить с начала следующего года почасовую оплату труда для тех, кто работает по срочным договорам и на неполный день. Час работы должен будет стоить не менее 150 рублей.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», - сказано в представленном для рассмотрения в Госдуме законопроекте.

При этом ежегодно предполагается проводить индексацию исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Парламентарии отмечают, что в настоящее время минимальный почасовой размер оплаты труда зависит от МРОТ и оплачивается мало. Предполагается, что законопроект поможет повысить доходы россиян.