Стало известно, какие отрасли оказались самыми высокооплачиваемыми в мае

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5 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Деньги. Фото: pixabay.com

Названы самые высокие зарплаты в стране за прошедший месяц. В мае своими доходами могли похвастаться специалисты в области судоходства, складского хозяйства, логистики и недвижимости.

На одну из самых высоких зарплат могут претендовать логисты и работники складов – в мае их заработок в среднем по стране составил порядка 155 тысяч рублей. В судоходстве средняя зарплата оценивается в 154 тысячи рублей, но есть вакансии и с гораздо большими зарплатами. Специалисты по недвижимости в России зарабатывают порядка 141 тысячи рублей в месяц. Неплохие заработки и в стартапах – около 140 тысяч рублей.