У молодых специалистов в три раза снизились шансы найти работу

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2 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Указатель. Фото: pixabay.com

Специалисты подсчитали, что молодым специалистам из-за пандемии коронавирусной инфекции будет гораздо сложнее найти работу. На высокую зарплату рассчитывать также не приходится – аппетиты придется поумерить на 20-30%.

В Международной организации труда подсчитали, что в России количество безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло 14,79%, что выше среднемирового показателя более чем на 1%. При этом предполагается, что показатель будет расти, поскольку в дальнейшем работодатели станут отдавать предпочтение кандидатам старше 25 лет, которые уже имеют опыт работы. У соискателей моложе этого возраста шансы устроиться на работу снизятся примерно втрое.

«Высокие шансы сохранят только те, кто учился по востребованным направлениям. Например, на физтехе. В гуманитарных областях гораздо сложнее, там и до кризиса было проблематично устроиться», - заявил эксперт Алексей Захаров.