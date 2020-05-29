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Экономист счел бесполезным предложение Минтруда не увольнять работников в карантин

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Экономист счел бесполезным предложение Минтруда не увольнять работников в карантин
Время прощаться. Фото: pixabay.com

Экономист Нарек Авакян оценил предложение Минтруда запретить организациям увольнять сотрудников во время карантина. По его словам, это выглядит странной мерой – сохранить работников, но при этом потерять возможность выплачивать зарплату.

«Как можно заставить работодателя, у которого нет денег, не увольнять и платить зарплату во время простоя. Это же немного бредово», - считает эксперт. Он высказал предположения, что такие заявления делаются, чтобы создать видимость заботы о гражданах, но на деле они не помогают ни экономике, ни людям.

Авакян добавил, что владельцами бизнеса являются обычные люди, у еоторых могут быть собственные проблемы и потребности. «И если у них нет денег выплачивать зарплаты, они никак не смогут их выплатить, как ты их не заставляй», - подчеркнул он.

АБ

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В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников при карантине

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