В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников при карантине

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29 мая 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Указатель. Фото: pixabay.com

В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников во время пандемии коронавирусной инфекцией. Согласно предложению, трудовые отношения не могут быть расторгнуты по инициативе нанимателя.

«Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя», - сказано в документе.

Также предлагается в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, фактически увольнять сотрудника на следующий рабочий день после того, как официально будут сняты ограничительные меры. Во всех остальных случаях увольнение может происходить только по инициативе работника или по соглашению сторон.