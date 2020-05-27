В Минтруде хотят организовать временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан

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27 мая 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек грустит, pixabay.com

Глав Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил организовать временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.

«Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсации части зарплат на оплату труда», - пояснил он.

Котяков отметил, что такие меры позволят поддержать сотрудников в наиболее сложный период на рынке труда и сохранить трудовые коллективы.

Ранее Минтруд предложил увечить пособие по безработице втрое.