Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: деньги, pixabay.com

Министерство туда и социальной защиты предложило увечить размер минимального пособия по безработице в 3 раза из-за ситуации, которая сложилась на рынке труда из-за коронавирусной пандемии. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«… предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца», - высказал он.

При этом Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.

Ранее говорилось о законопроекте о поправках в Трудовой кодекс, в которых говорится о возмещении расходов сотруднику из-за перехода на удаленную работу.