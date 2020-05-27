В Минтруде выступили с предложением закрепить в ТК понятие удаленной работы

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27 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, удаленная работа

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании с главой государства Владимиром Путиным о состоянии рынка труда предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.

По словам Котякова, часть организаций и сотрудников хотят продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер.

Российский лидер Владимир Путин считает, что опыт работы в удаленном режиме будет удобен и востребован и после пандемии. Особенно среди молодых матерей, людей с ограниченными возможностями и жителями небольших городов.

Минтруд готов решить вопрос о выплате компенсаций на удаленной работе.