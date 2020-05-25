Минтруд готов решить вопрос о выплате компенсаций на удаленной работе

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25 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек с планшетом, pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ прокомментировало инициативу профсоюзов о внесении в Трудовой кодекс понятия «временная удаленная работа». При этом в представленном документе говорится о возмещении расходов работникам, которые вынуждены были перейти на дистанционный формат.

«В целом инициатива по урегулированию спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, Минтрудом поддерживается. Однако мы еще продолжаем консультации относительно конкретных норм, которые должны быть урегулированы законодательно и порядка их регулирования», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что организация удаленной работы обусловлена технологической и организационной спецификой выполнения трудовых задач.