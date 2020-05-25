Работодателей могут обязать возмещать возникшие с переходом на удаленку расходы

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25 мая 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: человек за компьютером, pixabay.com

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых говорится о возмещении расходов сотруднику из-за перехода на удаленную работу.

Подготовленный 13 мая документ подразумевает внесение в ТК РФ статьи о временной уделенной работе, которая включает в себя оформление допсоглашения между работодателем и сотрудником, в том числе о сроках возмещения расходов, а также период рабочего времени, предоставление отчета о проделанной работе и каналы взаимодействия с работодателем. Кроме того, в статье будет указано, что на удаленку могут перейти работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, которые ухаживают за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

При этом в Минтруде инициативу поддержали и подробно ее рассматривают, учитывая все нюансы организации дистанционной работы.

Отмечается, что примерные расходы на электроэнергию, телефонную связь и компьютерные программы оцениваются в среднем в 3 тысячи рублей на человека.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении возраста для начисления пенсионных надбавок.