Возраст начисления пенсионных надбавок могут сократить

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25 мая 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кукла. Фото: pixabay.com

В Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, согласно которому начислять пенсионные надбавки предлагается с 75 лет, а не с 80. При этом пенсионерам старше 80 лет предоставляется повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Создатели законопроекта объясняют свою идею тем, что люди старше 80 лет нуждаются в регулярном постороннем уходе. «Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет», - сказано в пояснительной записке к документу. Предполагается, что законопроект может вступить в силу уже со следующего года.