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Сомнолог объяснила, что стоит изменить, чтобы улучшить сон

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Сомнолог объяснила, что стоит изменить, чтобы улучшить сон
Кровать. Фото: pixabay.com

Крепкий здоровый сон – залог бодрости и хорошего самочувствия. Сомнолог София Черкасова рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы обеспечить себе комфортный отдых ночью.

Специалист рекомендовала не игнорировать такие моменты, как выбор матраса и постельного белья. Матрас Черкасова посоветовала выбирать ортопедический, который позволит спине полноценно расслабиться во время сна.

Что касается постельного белья, то оно должно быть из натуральных тканей. «Важно, чтобы белье дышало, чтобы оно осуществляло теплообмен и впитывало влагу. Под эти критерии попадает огромное количество материалов, в том числе смешанных. Например, очень распространены хлопок, лен, бамбуковое белье. Шелковое белье — самое дорогое и самое полезное, но кто-то его субъективно не любит, поскольку оно скользкое», - рекомендовала эксперт.

АБ

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