Сомнолог объяснила, что стоит изменить, чтобы улучшить сон
24 июля 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Крепкий здоровый сон – залог бодрости и хорошего самочувствия. Сомнолог София Черкасова рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы обеспечить себе комфортный отдых ночью.
Специалист рекомендовала не игнорировать такие моменты, как выбор матраса и постельного белья. Матрас Черкасова посоветовала выбирать ортопедический, который позволит спине полноценно расслабиться во время сна.
Что касается постельного белья, то оно должно быть из натуральных тканей. «Важно, чтобы белье дышало, чтобы оно осуществляло теплообмен и впитывало влагу. Под эти критерии попадает огромное количество материалов, в том числе смешанных. Например, очень распространены хлопок, лен, бамбуковое белье. Шелковое белье — самое дорогое и самое полезное, но кто-то его субъективно не любит, поскольку оно скользкое», - рекомендовала эксперт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.