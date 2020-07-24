Как часто нужно менять матрас и для чего это делать
24 июля 2020, 10:02[ «Аргументы Недели» ]
Здоровый сон зависит от многих факторов, и немаловажную роль здесь играет качество матраса. Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, к чему приводит некачественное спальное место.
Мягкий и продавленный матрас может повлиять не только на здоровье спины. Плохой сон на таком матрасе становится причиной хронической усталости, что в свою очередь приводит к депрессии и повышенному давлению, передает Радио Sputnik.
Врач посоветовал выбирать для сна жесткие матрасы. «Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит... Чтобы не появлялись "пролежни" в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой. Как часто это надо делать – это зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются», - объяснил Терновой.
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