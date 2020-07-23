Завтра снимут карантин в селе Дивеево

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23 июля 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Дивеево, фото: Serguei Fomine/Russian Look

Карантин по коронавирусу в селе Дивеево Нижегородской области будет отменен с 24 июля. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального правительства. Карантин действует в нижегородском селе с 25 апреля.

Сегодня на заседании оргкомитета по проведению дней памяти Серафима Саровского было принято решение в связи с действующим на территории Нижегородской области режимом повышенной готовности проводить торжества в Дивееве без массовых мероприятий.

В конце апреля COVID-19 обнаружили у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля был введен карантин в Дивееве и самом монастыре.

Джигурда подключит свои «православно-оккультные» связи для избавления Дивеево от карантина. Волочкова оштрафована за нарушение карантина на 20 тысяч рублей.