Джигурда подключит свои «православно-оккультные» связи для избавления Дивеево от карантина

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10 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Губернатор Глеб Никитин не испугался пришествия на нижегородскую землю Никиты Джигурды и продлил карантин в селе Дивеево до 22 июля.

Несколькими днями ранее на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возник конфликт из-за посещения обители артистом Никитой Джигурдой, его охранником Евгением Ильиным и спецкором «Аргументов недели» Оксаной Шкодой. Полицейские МО МВД России «Дивеевский» составили протоколы о нарушении карантина, 9 июля они были отправлены в Москву.

Артист узнал о решении руководства региона продлить до 22 июля в Дивеево карантин и «дал губернатору время для покаяния».

«И если с 23 июля он не отменит карантин, то пусть пеняет на себя. Кара господня, как говорят, настигнет его неминуемо. Я подключу все свои православно-оккультные силы для того, чтобы безбожник Никитин поймал отрицательный кармический бумеранг как можно быстрее», - заявил Никита Джигурда «Аргументам недели».

Подробнее о том, как развивались события, вы можете узнать из статьи спецкора «АН» Оксаны Шкоды