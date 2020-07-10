Карантин в Дивеево продлён до 22 июля. Материалы по «делу Джигурды» направлены в Москву

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10 июля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: Оксана Шкода

На срочном совещании, собранном по поводу целесообразности карантинных мер в селе Дивеево, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продлил карантин до 22 июля. Об этом «АН» стало известно от местных жителей. В этот же день Дивеевский райсуд направил материалы «дела Джигурды» на рассмотрение в столицу.

Накануне, 8 июля, на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возник скандал из-за посещения обители артистом Никитой Джигурдой, его охранником Евгением Ильиным и спецкором «АН» Оксаной Шкодой. Полицейские МО МВД России «Дивеевский» составили три протокола по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Все трое отказались давать пояснения по ст. 51 Конституции РФ. Уже на следующий день, 9 июля, протоколы о нарушениях Дивеевский райсуд оперативно направил на рассмотрение в столицу.

«Материалы административного дела о нарушении карантина по коронавирусу в Дивееве направлены на рассмотрение в Москву. Такое решение принял Дивеевский районный суд», - в частности, заявил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

«Я понимаю, что Глеб Никитин 9 июля не отменил карантин в селе Дивеево потому, что это выглядело бы так, что он испугался Джигурду. Я выложил в интернете своё видео обращение к нему, которое записывали и его люди. В этом обращении я дал губернатору время для покаяния. И если с 23 июля он не отменит карантин, то пусть пеняет на себя. Кара господняя, как говорят, настигнет его неминуемо. Я подключу все свои православно-оккультные силы для того, чтобы безбожник Никитин поймал отрицательный кармический бумеранг как можно быстрее», - заявил «АН» Никита Джигурда.

Никита Джигурда в Дивеевском монастыре

Напомним, с апреля село Дивеево закрыто на карантин. Очагом вспышки коронавируса стал женский монастырь. Тем не менее, решением Роспотребнадзора карантин на территории монастыря снят ещё 11 июня.

Решение Роспотребнадзора от 10 июня 2020 года

В самом селе продолжают действовать жёсткие ограничительные меры. Хотя, по данным Оперативного штаба Нижегородской области, с 20 июня по 8 июля в Дивеево не подтверждён ни один новый случай заражения. Для сравнения: в г. Дзержинск Нижегородской области за этот же период времени выявлены 596 новых случаев заражения (по состоянию на 20 июня их было 867, а на 8 июля зафиксировано 1463). При этом в Дзержинске губернатор Никитин вводить карантин считает нецелесообразным.

Блокпост в Дивеево

«Ещё раз для тех, кто в танке: за последние почти три недели у нас ни одного нового зараженного не обнаружено! Так почему нас тогда держат на карантине? Для профилактики? Это законно, по-вашему? Москву можно по такому же принципу закрыть? Нет? А почему Дивеево можно, хотите скажу? Потому, что маленький населённый пункт в сердце России, до которого никому нет дела. К тому же, большинство жителей православные, которые по своим духовным убеждениям не будут бить витрины и громить административные здания, то бишь, заниматься противоправной деятельностью», - отмечает атаман Саровско-Дивеевской казачьей общины Илья Лямзин.

Стоит подчеркнуть, что посещающие монастырь паломники и туристы являются единственным источником дохода для 6,5 тысяч жителей Дивеево. По причине карантина люди третий месяц остаются без работы, а паломники со всей России лишены возможности посетить святые Дивеевские места.

Дивеевский монастырь

«Знаете, достал этот карантин до печёнки! В Дивеево нет ни одного предприятия, на котором можно было бы работать, храм - это как «градообразующее предприятие», почти все жители зависят от паломников, а они взяли и оставили жителей без средств к существованию. Не о нашем здоровье они беспокоятся, это, скорее всего, политика - больше никак не назовёшь. По Дивееву идёт молва, что наша игуменья и Глебушка что-то не поделили, вот он и отрывается на нас. А, может, это передел земель святых. Хотят всех местные извести, а самим бизнес здесь замутить, но это, конечно, только домыслы. Никто толком ничего не знает. С 1 июля всё южное направление открыли, туда, конечно, не поедут заразные, а сюда только такие поедут, маразм какой-то!.. А пятеро монахинь скончались - так самой младшей было 79 лет, а самая старшая до 95 лет дожила. Что же, прикажете до тысячи лет жить, что ли? Им уже пора, извините за выражение. Когда уже закончится этот беспредел? Ни конца, ни края...», - рассказала о происходящем в Дивеево местная жительница.

«АН» продолжает следить за «карантинными» событиями, разворачивающимися вокруг Дивеево.