Волочкова оштрафована за нарушение карантина на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС во время посещения Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
Анастасия Волочкова признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусматривается частью 1 статьи 20.6.1 КОАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Артистке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Ранее Волочкова заявила, что не знала о запрете на въезд в село Дивеево из-за распространения коронавируса нового типа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.