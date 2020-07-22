Волочкова оштрафована за нарушение карантина на 20 тысяч рублей

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22 июля 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тверской суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС во время посещения Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

Анастасия Волочкова признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусматривается частью 1 статьи 20.6.1 КОАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Артистке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Волочкова заявила, что не знала о запрете на въезд в село Дивеево из-за распространения коронавируса нового типа.