МВД: Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево

В пресс-службе управления МВД по Нижегородской области, комментируя заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она не знала о запрете на въезд в село Дивеево, сообщили, что это невозможно.
Уточняется, что Дивеево закрыто на карантин, на въезде в село работают пункты контроля, всех прибывающих проверяют сотрудники полиции. В МВД уточнили, что балерину Анастасию Волочкову не могли не уведомить о том, что посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря запрещено.
Артистке грозит штраф от 1 тысячи рублей, а сопровождавшему ее человеку – от 15 тысяч рублей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.