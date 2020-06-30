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МВД: Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МВД: Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево
Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В пресс-службе управления МВД по Нижегородской области, комментируя заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она не знала о запрете на въезд в село Дивеево, сообщили, что это невозможно.

Уточняется, что Дивеево закрыто на карантин, на въезде в село работают пункты контроля, всех прибывающих проверяют сотрудники полиции. В МВД уточнили, что балерину Анастасию Волочкову не могли не уведомить о том, что посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря запрещено.

Артистке грозит штраф от 1 тысячи рублей, а сопровождавшему ее человеку – от 15 тысяч рублей.

ЕТ

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