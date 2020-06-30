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Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Адвокат Александр Трещев прокомментировал поведение балерины Анастасии Волочковой в Дивеево. «Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош», - считает эксперт.

Трещев объяснил, что скандал с полицейскими, который балерина устроила во время посещения села Дивеево, можно рассматривать как противоправный поступок, наказание за который может варьироваться от административного штрафа до возбуждения уголовного дела. Адвокат подчеркнул, что если в действиях Волочковой найдут состав преступления, то ей грозит судимость.

«Народ устал от демонстрации вседозволенности со стороны известных людей. Общество требует исполнения закона и справедливости», - добавил Трещев.

АБ

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