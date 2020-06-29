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Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в Дивеево

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в Дивеево
Анастасия Волочкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова прокомментировала выписанный ей штраф за поездку в Дивеево и нарушение карантина. Она отметила, что не знала об установленных правилах, ей никто об этом не сказал и не препятствовал ее прогулкам.

Балерина сообщила, что поехала в Дивеево с целью посещения службы в храме. Потом она прошла к святому источнику вместе со своим шофером. За все время Волочкову никто не останавливал. Лишь когда балерина зашла в продуктовый магазин, на нее и спутника составили протоколы об административном правонарушении.

"Если у вас закрыто Дивеево, закройте храмы на замок. Почему меня там не остановили?.. Меня никто не останавливал, мне люди говорили, что кто-то из Омска прилетел, кто-то из Благовещенска", - возмутилась Анастасия Волочкова. Она добавила, что никаких протоколов не подписывала.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево, будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Балерине грозит штраф от 1 тысячи рублей, сопровождавшему ее человеку - от 15 тысяч.
При составлении полицейскими протокола Волочкова вела себя довольно эмоционально, оскорбляла сотрудников полиции и представителя администрации, называя себя "примой-балериной всея Руси".
НС

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