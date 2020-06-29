Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево

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29 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NN.ru

Анастасия Волочкова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова посетила село Дивеево в Нижегородской области, несмотря на карантин в этом населенном пункте. "Паломничество" Анастасии закончилось скандалом и штрафом.

Волочкова побывала в монастыре, на источнике Серафима Саровского, покормила цыплят, пообщалась с местными жителями.

"Я совершила преступление, приехав в Дивеево. А зачем вам мой телефон? Вы хотите мне позвонить? Моя работа страна Россия. Запишите: прима-балерина всея Руси", — заявила Волочкова сотруднику полиции при составлении протокола об административном нарушении. — Мы соблюли все правила: машину оставили на КПП, и я шла пешком по лесу. Если вы хотите, чтобы я сказала правду, вот так она и будет. Да идите вы все". Далее балерина намекала на свои связи, оскорбляя полицейских и представителя администрации. "Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь", – заявила она.

На этот инцидент отреагировал глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что узнал о приезде знаменитости в село благодаря местным жителям. "Выяснили, что пробрались окольными путями и не без помощи местных друзей", — написал Никитин в Instagram. Он отметил, что известность — это не привилегия, а скорее ответственность — перед почитателями и поклонниками.

"Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!" — разгневалась Волочкова в соцсети.