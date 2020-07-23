Российский инфекционист считает заражения чумой в Монголии «обычным явлением»

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров заявил, что для Монголии еесколько случаев заражения чумой не являются серьезной вспышкой.
По словам инфекциониста, в Монголи чума всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, - сообщает kp.ru.
Никифоров рассказал, что в этом регионе ежегодно регистрируется несколько случаев чумы и это известные факты. "Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка", - пояснил специалист. Главный инфекционист ФМБА России подчеркнул, что в приграничной зоне уже провели все противоэпидемические мероприятия: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито.
Никифоров посоветовал избегать контактов с больными животными и не охотиться на сусликов в Алтайском крае и Забайкалье, чтобы не заразится бубонной чумой.
Врач рассказал, что сейчас бубонная чума достаточно эффективно лечится антибиотиками, и на сегодняшний день болезнь полностью излечима, если она не перешла в тяжелую стадию, и у больного не развился токсико-инфекционный шок. Недавно в Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.
Однако в прошлом чума уносила едва ли не сотни миллионов жизней по всей планете. Лекарств от этой заразы тогда не имелось. Никто не знал, как именно лечить «ужасное поветрие», приходящее, как правило, с Востока.