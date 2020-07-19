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«Не стоит драматизировать». Бубонная чума всё ещё актуальна для Монголии и Китая, но России она не грозит

, 16:25 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Не стоит драматизировать». Бубонная чума всё ещё актуальна для Монголии и Китая, но России она не грозит
фото: соцсети

В прошлом чума уносила едва ли не сотни миллионов жизней по всей планете. Лекарств от этой заразы тогда не имелось. Никто не знал, как именно лечить «ужасное поветрие», приходящее, как правило, с Востока. 

Священники полагали, что чума является кознями дьявола, и незаслуженно винили во всём ни в чём не повинных последовательниц старых религий. На ведьм сбрасывали едва ли не все грехи и напасти. Что бы ни делали тогдашние медики, болезнь не останавливалась и продолжала искоренять человечество. Во время Юстиниановой чумы во всём мире умерли более 100 миллионов человек. Уже во времена второй пандемии, прозванной «Чёрной Смертью» в одной только Западной Европе погибло до 20-30 миллионов местных жителей. Чума не щадила никого. От неё умирали короли, вельможи, священники и простолюдины. К тому же всё обостряла жуткая антисанитария, царившая в Европе веками.


В нынешние дни чума уже давно не считается страшнейшим заболеваниям. После появления в мире коронавируса, о данном недуге практически все забыли. Однако она ещё остаётся актуальной для многих регионов Китая и Монголии. Чума – самая настоящая зоонозная болезнь, возбудителем которого является особенная бактерия под именем Yersinian Pestis. Происходит она в основном от грызунов. Уровень заразности – крайне высокий. У заболевших наблюдается лихорадка, поражение лимфоузлов, многих внутренних органов и развитие сепсиса. Но всё же не стоит делать из событий в Монголии трагедию мирового масштаба. Все вредоносные бактерии, как известно, легко убиваются антибиотическими средствами. Соответственно в XXI веке сражаться с чумой стало гораздо проще, чем в древности. От этой болезни есть и вакцина и всевозможные лекарства. В Монголии и Китае нередко можно обнаружить селения со всяким отсутствием должного уровня жизни. Некоторые народы в пустынной местности продолжают жить, как в стародавние времена. Посему отдельные вспышки чумы для этих регионов – вполне нормальное явление.

России масштабная пандемия чумы не грозит. По словам эксперта из НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Виктора Малаева, в нашей стране возможны единичные случаи заболеваний. Но ни в какую мировую трагедию это не выльется, потому что лекарство от чумы уже давно изобретено. В России активно работают противочумные станции и институты, сотрудники которых занимаются ловлей грызунов. Они тщательно исследуют животных на наличие вредоносных патогенов. Вспышка бубонной чумы, происходящая сейчас в Западной Монголии, случилась из-за того, что местные жители употребляли в пищу заражённых сурков. Заболевшие уже давно помещены в специальные изоляторы, где они находятся под строгим наблюдением врачей. Многие эксперты советуют обратить внимание на более серьёзную ситуацию с развитием Covid-19, который действительно начинает уже захватывать нашу планету. Чума по сравнению с этим вирусом – практически ничто.

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