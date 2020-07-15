В Монголии подросток умер от бубонной чумы. Стоит ли бояться россиянам?
15 июля 2020, 08:57[ «Аргументы Недели» ]
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток. Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, насколько на самом деле опасна болезнь и стоит ли ожидать ее в России.
«Опасаться, я думаю, не стоит. Сейчас, когда хорошо отработаны средства борьбы с чумой, это не настолько опасно. Если ее сразу не идентифицировать, человек может сгореть за два-три дня», - считает врач. Он отметил, что сейчас чуму лечат при помощи антибиотиков, а при угрозе распространения болезни проводят вакцинацию.
При этом Чепурнов допустил, что на территории России не исключено возникновение спорадических очагов заболевания. «Спорадические появления, безусловно, возможны. В России есть несколько природных очагов в Забайкалье, Бурятии», - передает его слова Радио Sputnik.
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