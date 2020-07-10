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Бубонная чума в Монголии: как избежать заражения в России

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Бубонная чума в Монголии: как избежать заражения в России
Фото: соцсети

В Монголии на границе с Тувой и Республикой Алтай несколько дней назад был введен карантин: два человека ели сырое мясо сурка и заразились чумой. Эксперты рассказали, насколько она опасна для России, и виноваты ли в ее распространении сурки и суслики.

По словам доктора биологических наук Александра Матросова, последние сообщения о чуме на Алтае на территории России датируются 2014-2016 годами. Это три единичных случая заболевания охотников в Кош-Агачском районе Республики Алтай и все они связаны с разделкой тушек серого сурка - объекта промысла местного населения.

Ученый отметил, что в настоящее время болеют грызуны, но люди не заражаются. Более сложная обстановка по чуме складывается в Монголии и Китае, где до последнего времени (последний случай - 6 июля 2020 года, Монголия) люди заражаются, болеют, иногда погибают.

«Эпидемия теоретически возможна, но, исходя из этого, в стране и существует система противочумных учреждений в структуре ФС Роспотребнадзора. Ей уже 120 лет: мы работаем в природных очагах, в портах, чтобы предотвратить заболевания на местах и заносы с транспортом из-за рубежа. Меры профилактики самые простые: не заниматься браконьерской охотой, знать, где располагаются активные очаги чумы, кто ею болеет, как можно заразиться. Первичные заражения в природном очаге вызывают бубонную форму чумы - человек не заразен», - рассказал эксперт и добавил:

«Она, если не лечить, может перейти во вторичную легочную форму - это уже опасно. Такой больной выделяет при кашле и чихании большое число микробов».

Александр Матросов отметил, что если микробы аспирационным путем попадают в организм здорового человека - это уже первичная легочная форма, провоцирующая вспышечную заболеваемость. Так, по его словам, распространялась чума в прошлые века, отмечались случаи массовых заболеваний населения у нас в стране (Россия в средние века, в XIX–XX вв. - Астраханская, Волгоградская области, Забайкалье, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан).

«Вообще, чуму связывают с сурками из Центральной Азии, с тарбаганом, в частности (это монгольский сурок). И он самый опасный в этом смысле, поскольку это крупный зверек, их традиционно едят до сих пор - в Туве и в Монголии точно», - рассказывает доктор биологических наук Андрей Чабовский.

По его словам, заражение происходит, когда возбудитель попадает в ранку при разделке тушки и при сдирании шкурки. Также не исключена передача через блох.

Ученый отмечает, что «техника безопасности очень проста: не хочешь заболеть чумой - не надо ловить сурка или суслика, не надо сдирать с него шкурку, не надо их есть.
Не надо спать на норе суслика или сурка, потому что блохи могут тебя покусать…»

НХ

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