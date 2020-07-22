Знатока «Что? Где? Когда» обвинили в домогательствах к школьницам

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22 июля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Фото: Михаил Скипский, Instagram

Журналистка Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский приставал к ней, когда она была подростком. Своей историей она поделилась в среду, 22 июля, в Twitter.

«Я была, с одной стороны, довольно наглой, с другой – очень зажатой, поэтому, вероятно, вела себя не всегда адекватно. Я ходила к нему на тренировки по «Что? Где? Когда?», с какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков … В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла», - вспоминает она.

Аренина отметила, что как-то раз в баре он трогал ее за ягодицу и звал с подругой к себе домой, но они не пошли. Кроме того, она уверяет, что не единственная несовершеннолетняя к кому Скипский проявлял внимание.

Отмечается, что на сообщение журналистки отреагировало много девушек, которые в комментариях описали похожие истории с игроком клуба.

Однако Скипский комментировать ситуацию отказался и попросил обращаться через телекомпанию «Игра».

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