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Российский телеведущий опубликовал диалог с приемной дочерью из дела Дмитриева

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Российский телеведущий опубликовал диалог с приемной дочерью из дела Дмитриева
Фото:Юрий Дмитриев, Instagram

Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов обнародовал диалог с приемной дочерью главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева.

«В деле Дмитриева есть такой диалог с приемной дочерью: — Как долго это происходило? — Не помню. — Скажи, он трогал тебя долго? — Ну да. — Долго трогал, да…», - процитировал он.

По его словам, нет доказательств того, что на девочку оказывалось давление. Попов отметил, что первой о действиях сексуального характера в отношении ребенка сообщила бабушка. Он считает, что «не все так однозначно», как в любом другом подобном деле.

«Но политики не проглядывается», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Дмитриева приговорили в 3,5 годам колонии строгого режима. При этом в ноябре 2020 г. он выйдет на свободу.

БА

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