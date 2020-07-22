Российский телеведущий опубликовал диалог с приемной дочерью из дела Дмитриева
22 июля 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов обнародовал диалог с приемной дочерью главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева.
«В деле Дмитриева есть такой диалог с приемной дочерью: — Как долго это происходило? — Не помню. — Скажи, он трогал тебя долго? — Ну да. — Долго трогал, да…», - процитировал он.
По его словам, нет доказательств того, что на девочку оказывалось давление. Попов отметил, что первой о действиях сексуального характера в отношении ребенка сообщила бабушка. Он считает, что «не все так однозначно», как в любом другом подобном деле.
«Но политики не проглядывается», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Дмитриева приговорили в 3,5 годам колонии строгого режима. При этом в ноябре 2020 г. он выйдет на свободу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.