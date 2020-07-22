Историку Юрию Дмитриеву дали 3,5 года колонии строгого режима

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22 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

фото: суд, pixabay.com

Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщил в среду, 22 июля, его адвокат Виктор Ануфриев.

«Предварительно, срок наказания определен – 3 года 6 месяцев ... Если это так, где-то 12 сентября (позже заявил, что в ноябре) Юрий Алексеевич выйдет на свободу», - пояснил он, отметив, что Дмитриев провел в СИЗО больше трех лет.

Ануфриев добавил, что историк оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным по делу о педофилии, а именно действия сексуального характера в отношении приемной малолетней дочери.

Напомним, что Дмитриеву вменяли прикосновения к промежности девочке, когда ей было 8 лет, а также фотографии ее половых органов в возрасте 3, 4 и 6 лет. Сам историк утверждал, что прикасался к ребенку, когда у нее был энурез. Есть выписки из больницы.

Обвинение запрашивало для подсудимого 15 лет лишения свободы, но защита настаивала на оправдательном приговоре.