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Учёные и деятели культуры призвали освободить из СИЗО известного историка

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные и деятели культуры призвали освободить из СИЗО известного историка
Юрий Дмитриев, фото из соцсети

Российские ученые, преподаватели, писатели, режиссеры, актеры, музыканты, журналисты, в том числе Владимир Познер, Борис Гребенщиков, Юлия Ауг, Андрей Звягинцев, Елена Коренева, Вениамин Смехов, Людмила Улицкая, Наталья Солженицына, Антон Долин, подписали обращение в Верховный суд Карелии с просьбой освободить из-под стражи обвиняемого в насилии над приемной дочерью историка и правозащитника Юрия Дмитриева.

Всего открытое письмо подписали 155 деятелей культуры и науки. Все отметили, что с волнением следят за судьбой историка. Особенно узнав, что в СИЗО, где сейчас находится Дмитриев, обнаружены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. «Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности», — говорится в обращении у председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу.

Ранее на платформах Avaaz и Change.org в поддержку Дмитриева были созданы две петиции, которые подписали 22 тысячи человек.

64-летний Дмитриев содержится в изоляторе №1 в Петрозаводске три года. 7 мая 2020 года в Верховном суде республики Карелия состоится заседание, на котором будет рассмотрена апелляция адвоката Юрия Дмитриева В.М. Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда о продлении содержания под стражей до 25 июня.

Юрий Дмитриев занимался поиском захоронений расстрелянных и восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий,  единственный в России исследователь, который восстанавливает поименные списки захороненных в расстрельных ямах в годы сталинских репрессий. 

ИЧ

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