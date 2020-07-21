Российский телеведущий резко отозвался об Авакове после освобождения заложников в Луцке

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Евгений Попов, Instagram

Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов прокомментировал освобождение заложников из захваченного в Луцке автобуса. Известно, что на протяжении дня на Украине велись сложные переговоры с террористом Максимом Кивошем.

«Выводы: 1. Спецслужбы Украины не работают. 2. Аваков - лох. 3. Зеленский - БРАВО!!! 4. Плевать на все известные практики. Не надо действовать как Израиль, США, Россия и т.д. Нужно действовать исходя из ситуации. 5. Было принято единственно правильное решение!» - высказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский выполнил требование злоумышленника, а именно опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором признал себя «террористом в законе». Однако после завершения операции украинский лидер его стер.