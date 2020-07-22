BAZA: судью из «Часа суда» Елену Дмитриеву обвиняют в вымогательстве 80 млн рублей

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22 июля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВAZA

фото: Елена Дмитриева, кадр из программы "Час суда"

Судью из «Часа суда» Елену Дмитриеву обвиняют в вымогательстве 80 миллионов рублей. Отмечается, что юрист находится под подпиской о невыезде, скоро ее дело рассмотрят в суде.

Согласно источнику, в 2015 году два партнёра по бизнесу — Олег Плотников и Александр Бобовников приобрели два «Мерседеса». Однако машины были взяты в кредит, который был оформлен на Плотникова. При этом Бобовников сам его об этом попросил, поскольку не имел возможности зарегистрировать иномарку и кредит на себя. Кроме того, бизнесмен исправно платил два года 270 тысяч рублей, а потом между друзьями возник конфликт из-за фирмы.

Плотников попросил Бобовникова вернуть ему 80 млн рублей, но тот не согласился. Тогда первый написал на партнера заявление об угоне «Мерседеса». Именно в этот момент в дело вступила Дмитриева и сказала Бобовникову отдать деньги, поскольку она контролирует следователей. Перед тем, как удовлетворить просьбу судьи из «Часа суда» он обратился в ФСБ.

Сейчас она обвиняется в мошенничестве.