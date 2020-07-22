В Чечне потратят больше 10 миллионов на награды имени Кадырова

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22 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Золото. Фото: pixabay.com

В Чечне выделят более 10 миллионов рублей на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Всего будет приобретено 30 знаков отличия.

Награды хотят выполнить в золоте и украсить россыпью драгоценных камней, из бюджета Чечни на это выделили 10,2 миллиона рублей. Отмечается, что медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова» будет сделана из золота 750 пробы и украшены 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами. Орден Кадырова изготовят из золота такой же пробы, количество драгоценных камней пока не уточняется. Медалей и орденов планируется закупить по 15 штук, каждая награда оценивается в 340 тысяч рублей.