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Кадыров в ответ на включение в «черный список» пригласил Помпео в Чечню

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "Грозный"

Кадыров в ответ на включение в «черный список» пригласил Помпео в Чечню
глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее попал в санкционный список США, пригласил американского госсекретаря Майка Помпео приехать в Чечню, чтобы обсудить вопрос нарушений прав человека.

Накануне Госдеп объявил о внесении Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Майк Помпео подчеркнул, что данная мера также распространяется на жену лидера Чечни Медни и его дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат).

Кадыров заявил, что "испугался и приехал в свое родовое село Беной". Он призвал Помпео тоже посетить это красивое место и там поговорить о нарушении прав человека.

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